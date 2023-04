Drei Transportflugzeuge vom Typ "A400M" waren bereits im Einsatz. Hier eine Maschine am Fliegerhorst Hohn in Schleswig-Holstein.

Von Georg Ismar und Paul-Anton Krüger, Berlin

Eine Rettungsmission der Bundeswehr für deutsche Staatsbürger aus dem Sudan ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung abgebrochen worden. Drei Militärtransporter vom Typ A400M waren in Deutschland gestartet, um im Zuge einer Evakuierungsoperation rund 150 deutsche Staatsbürger auszufliegen, die sich derzeit in dem von heftigen Kämpfen erschütterten afrikanischen Land aufhalten. Nach einem Tankstopp in Athen wurde die Operation aber aus Sicherheitsgründen gestoppt und die Maschinen zurückbeordert.

In der Hauptstadt Khartum kam es seit den frühen Morgenstunden zu Luftangriffen und Artilleriegefechten, nachdem eine von den USA vermittelte 24-stündige Waffenruhe nicht gehalten hatte. Sie hätte am Dienstagabend um 18 Uhr Ortszeit in Kraft treten sollen, die Kämpfe dauerten aber bis in die Nacht an. Am Morgen wurden dann nach einem kurzen Abflauen Explosionen vor allem aus dem Gebiet um das Verteidigungsministerium und den Flughafen gemeldet sowie auch um das Gebäude des Staatsfernsehens in Omdurman am gegenüberliegenden Ufer des Nils.

Bei den Kämpfen sollen bislang nach Angaben des sudanesischen Gesundheitsministeriums 270 Menschen getötet und 2600 verletzt worden sein. Die Opferzahlen dürften aber deutlich höher liegen; wegen der Kämpfe konnten Tote und Verletzte zum Teil nicht geborgen werden.

In dem nordostafrikanischen Land ringen seit Samstag die zwei mächtigsten Generäle des Landes und ihre Einheiten mit Waffengewalt um die Vorherrschaft. Die zwei Männer führen das gold- und ölreiche Land mit rund 46 Millionen Einwohnern seit einem gemeinsamen Militärcoup 2021. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der Rapid Support Forces (RSF), einer paramilitärischen Einheit.

Tausende Zivilisten sind seit Beginn der Gefechte in ihren Wohnungen und Häusern gefangen, oft ohne Strom und ohne Möglichkeit, Essen, Wasser oder Medikamente zu besorgen. Zudem gibt es Berichte über zunehmende Plünderungen. In der Hauptstadt Khartum sind die Brücken über den Nil gesperrt und unpassierbar. Diese Lage erschwert es auch, die über das Land verteilt lebenden deutschen Staatsbürger für eine mögliche Evakuierungsoption zu sammeln.

Wann ein neuer Versuch unternommen werden kann, war zunächst unklar, zumal der Flughafen in Karthum wegen der Kämpfe ohnehin derzeit kaum angeflogen werden kann. Die Rollbahn war aber zumindest vor dem neuerlichen Aufflammen der Kämpfe am Mittwochmorgen noch so weit intakt, dass sie von militärischen Transportflugzeugen hätte genutzt werden können. Die A400M benötigen mit ihren vier leistungsstarken Turboprop-Triebwerken weniger als 1000 Meter Piste zum Starten und Landen. Neben Deutschland hatte auch Japan geplant, seine Staatsangehörigen außer Landes zu bringen.