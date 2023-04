Von Mirco Keilberth, Tunis

Am dritten Tag in Folge waren am Montag rund um das Hauptquartier der sudanesischen Armee und an anderen strategischen Orten in Khartum schwere Explosionen zu hören. Ein Sprecher der angreifenden sogenannten RSF, der "Schnellen Unterstützungstruppe", verkündete am Mittag die Einnahme der größten Armeekaserne, des Präsidentenpalastes und aller Militärstützpunkte in der Provinz Darfur. Der Ärzte-Verband des Sudan hatte am Sonntag einen kurzen Waffenstillstand erreichen und 1100 Verletzte in Krankenhäuser bringen können.