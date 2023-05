Im Sudan ist die seit Montagabend geltende Waffenruhe offenbar zunächst nur teilweise eingehalten worden. Wie der lokale Sender Radio Dabanga am Dienstag berichtete, gab es in der Hauptstadt Khartum kurz nach Inkrafttreten der Vereinbarung westlich der Hauptstadt Khartum Luftangriffe. Augenzeugen berichteten auch am Dienstagmorgen von Gefechten. Bereits in der Vergangenheit waren Feuerpausen von den Konfliktparteien gebrochen worden. Die Armee und die paramilitärischen "Rapid Support Forces" (RSF) hatten sich am Wochenende in Saudi-Arabien auf die Waffenruhe geeinigt.