US-Außenminister Antony Blinken dringt auf die Teilnahme der sudanesischen Streitkräfte an Gesprächen über eine Waffenruhe. Wie ein Sprecher am Montag (Ortszeit) mitteilte, telefonierte Blinken mit Armeechef Abdel Fattah al-Burhan. Dabei habe er betont, dass eine Teilnahme der Streitkräfte den Gesprächen notwendig sei. Die Vereinigten Staaten haben die Konfliktparteien im Sudan für den 14. August zu Gesprächen über eine Waffenruhe in die Schweiz eingeladen. Ausgerichtet werden die Verhandlungen gemeinsam mit Saudi-Arabien, teilnehmen sollen als Beobachter auch die Afrikanische Union, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emiraten und die UN.