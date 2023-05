Seit dem Wochenende verhandeln die Konfliktparteien im Sudan in der saudischen Stadt Dschidda über ein zumindest vorläufiges Ende der Gewalt. In einer ersten Vereinbarung am Donnerstag einigten sich die verfeindeten Militärblöcke auf Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten. Nun soll es in einer weiteren Verhandlungsrunde erneut um eine Waffenruhe gehen. Wie der UN-Sonderbeauftragte im Sudan, Volker Perthes am Freitag mitteilte, seien die Chancen für den Erfolg höher als zuvor. Dieses Mal hätten Repräsentanten beider Seiten eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Dabei ging es um den Schutz von Zivilisten und humanitäre Helfer. Auf gleicher Basis werde nun auch über einen Waffenstillstand verhandelt.