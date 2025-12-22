Zum Hauptinhalt springen

AfrikaAuch Sudans Armee begeht mutmaßlich Kriegsverbrechen

Lesezeit: 3 Min.

Neue Rekruten für die sudanesischen Streitkräfte SAF marschieren im Dezember westlich von Omdurman in der Nähe der Hauptstadt Khartum.
Neue Rekruten für die sudanesischen Streitkräfte SAF marschieren im Dezember westlich von Omdurman in der Nähe der Hauptstadt Khartum. (Foto: EBRAHIM HAMID/AFP)

Untersuchungen stützen den Befund, dass nicht nur die Miliz RSF Zivilisten quält und tötet. Die Vorwürfe untergraben die Glaubwürdigkeit der Streitkräfte SAF, die sich gerne als Retter der Nation inszenieren.

Von Arne Perras, München

Der Oberkommandierende der sudanesischen Streitkräfte, Abdel Fattah al-Burhan, gibt gerne den Retter der umkämpften Nation. Seine Truppen, die Sudanese Armed Forces (SAF), sollen das Land vom Joch des Milizenführers Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, befreien, der die Rapid Support Forces (RSF) anführt. So jedenfalls seine Darstellung. Dahinter steht auch der Kampf um die Deutungshoheit des so opferreichen Krieges im Sudan. Beide Seiten versuchen, jeweils ihren eigenen Kampf als den einzig legitimen darzustellen.

Zur SZ-Startseite

Krieg im Sudan
:Die verlorenen Kinder von al-Faschir

Ausgehungert, traumatisiert – und jetzt auch noch von Sklaverei bedroht? Wie Jungen und Mädchen versuchen, dem Krieg in Darfur zu entkommen.

SZ PlusVon Arne Perras

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite