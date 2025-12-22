Der Oberkommandierende der sudanesischen Streitkräfte, Abdel Fattah al-Burhan, gibt gerne den Retter der umkämpften Nation. Seine Truppen, die Sudanese Armed Forces (SAF), sollen das Land vom Joch des Milizenführers Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, befreien, der die Rapid Support Forces (RSF) anführt. So jedenfalls seine Darstellung. Dahinter steht auch der Kampf um die Deutungshoheit des so opferreichen Krieges im Sudan. Beide Seiten versuchen, jeweils ihren eigenen Kampf als den einzig legitimen darzustellen.
AfrikaAuch Sudans Armee begeht mutmaßlich Kriegsverbrechen
Untersuchungen stützen den Befund, dass nicht nur die Miliz RSF Zivilisten quält und tötet. Die Vorwürfe untergraben die Glaubwürdigkeit der Streitkräfte SAF, die sich gerne als Retter der Nation inszenieren.
Von Arne Perras, München
