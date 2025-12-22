Der Oberkommandierende der sudanesischen Streitkräfte, Abdel Fattah al-Burhan, gibt gerne den Retter der umkämpften Nation. Seine Truppen, die Sudanese Armed Forces (SAF), sollen das Land vom Joch des Milizenführers Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, befreien, der die Rapid Support Forces (RSF) anführt. So jedenfalls seine Darstellung. Dahinter steht auch der Kampf um die Deutungshoheit des so opferreichen Krieges im Sudan. Beide Seiten versuchen, jeweils ihren eigenen Kampf als den einzig legitimen darzustellen.