Sudan:Mindestens 54 Tote bei Angriff auf Markt bei Khartum

Beim Beschuss eines belebten Markts in Omdurman im Sudan durch die Miliz RSF sind mindestens 54 Menschen getötet worden. Wie das sudanesische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden bei dem Angriff am Samstag außerdem 158 Menschen verletzt. In anderen Berichten war von einer noch höheren Opferzahl die Rede. Omdurman grenzt im Süden direkt an die Hauptstadt Khartum.

Ein Sprecher der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) berichtete, MSF-Generalsekretär Chris Lockyear sei zum Zeitpunkt des Angriffs in dem von der Organisation unterstützten Al Nao Krankenhaus gewesen. Er habe Szenen eines „absoluten Blutbads“ geschildert: „Die Leichenhalle ist voller Tote. Es gibt Dutzende Verwundete mit verheerenden Verletzungen. In der Notaufnahme liegen überall Verletzte, während das medizinische Team tut, was es kann.“

Die USA werfen der RSF „Völkermord“ vor

Im Sudan kämpfen seit April 2023 zwei verfeindete Generäle um die Macht: Der eine, Abdel Fattah al-Burhan, befehligt die sudanesischen Streitkräfte SAF; der andere, Mohamed Hamdan Daglo alias Hemeti, führt die Miliz Rapid Support Forces (RSF). Durch den Konflikt sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als zwölf Millionen Menschen vertrieben worden, viele sind in die Nachbarländer geflohen. Er hat eine große Hungersnot ausgelöst.

Zuletzt machte die Armee Gebietsgewinne in strategisch wichtigen Gebieten und auch im Großraum Khartum. Im Westen von Omdurman gibt es aber weiterhin von der RSF kontrollierte Gebiete.

Vor gut zwei Wochen, in den letzten Tagen der Amtszeit von Präsident Joe Biden, verhängte die Regierung der USA Sanktionen gegen die Miliz RSF. Sie warf ihr offiziell Völkermord vor: Sie habe systematisch Männer und Jungen „bestimmter Ethnien“ ermordet, auch Kinder; Mädchen und Frauen seien vergewaltigt worden. Hemeti selbst ist den USA zufolge verantwortlich für „schwerste Verstöße gegen die Menschenrechte in Darfur, nämlich die Massenvergewaltigung von Zivilisten durch RSF-Soldaten unter seiner Kontrolle“.

Erst am vergangenen Wochenende waren bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in El Fascher, der Provinzhauptstadt der Region Nord-Darfur, mindestens 70 Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Zuvor hatte die RSF, wie die UN berichten, den Regierungstruppen in der Stadt ein Ultimatum gestellt, El Fascher zu verlassen. Die Region Darfur liegt im Westen des Landes, mehrere hundert Kilometer von der Hauptstadt Khartum entfernt.