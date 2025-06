Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), will Mediensucht insbesondere bei jungen Menschen gezielter vorbeugen. „Jugendliche nutzen viel zu viel Social Media, Streaming-Dienste oder Games“, sagte Streeck. Für dieses Problem müsse ein stärkeres Bewusstsein geschaffen und bestehendes Recht durchgesetzt werden. Streeck sagte der Welt in einem am Sonntag online veröffentlichten Interview, laut Datenschutz-Grundverordnung dürften Jugendliche auch in Deutschland erst ab 16 Jahren ohne Zustimmung der Eltern einen Social-Media-Account erstellen. „Aber welche Plattform kümmert sich um diese Regelung?“, fragte er.