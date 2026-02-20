Durch Alkohol-, Nikotin- und Glücksspielsucht entsteht in Deutschland ein volkswirtschaftlicher Schaden von mehr als 136 Milliarden Euro pro Jahr. Das geht aus einer Stellungnahme mehrerer Suchtverbände und der Bundesärztekammer hervor. Gleichzeitig subventioniere der Staat die Suchtmittelindustrie „indirekt auf Kosten der Sozialkassen“, monieren die Suchtexperten. Laut Statistiken leiden mehr als acht Millionen Menschen in Deutschland an einer Sucht. Viele Betroffene müssen behandelt werden, werden arbeitsunfähig oder sterben vorzeitig.