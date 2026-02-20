Zum Hauptinhalt springen

GesundheitSucht kostet Deutschland mehr als 136 Milliarden Euro pro Jahr

Etwa 11,2 Millionen Menschen in Deutschland rauchen, fast 100 000 Todesfälle pro Jahr lassen sich auf Tabakkonsum zurückführen.
Etwa 11,2 Millionen Menschen in Deutschland rauchen, fast 100 000 Todesfälle pro Jahr lassen sich auf Tabakkonsum zurückführen. (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Mit Alkohol, Tabakprodukten und Glücksspiel können Anbieter viel Geld verdienen. Die gesellschaftlichen Folgekosten muss allerdings die Allgemeinheit tragen. Was Suchtverbände und die Bundesärztekammer jetzt von der Politik fordern.

Von Rainer Stadler, München

Durch Alkohol-, Nikotin- und Glücksspielsucht entsteht in Deutschland ein volkswirtschaftlicher Schaden von mehr als 136 Milliarden Euro pro Jahr. Das geht aus einer Stellungnahme mehrerer Suchtverbände und der Bundesärztekammer hervor. Gleichzeitig subventioniere der Staat die Suchtmittelindustrie „indirekt auf Kosten der Sozialkassen“, monieren die Suchtexperten. Laut Statistiken leiden mehr als acht Millionen Menschen in Deutschland an einer Sucht. Viele Betroffene müssen behandelt werden, werden arbeitsunfähig oder sterben vorzeitig.

