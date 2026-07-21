Die ungarische Schach-Großmeisterin Judit Polgár wird nicht neue Staatspräsidentin ihres Landes und Nachfolgerin des aus dem Amt gedrängten Tamás Sulyok. Sie fühle sich trotz breiter Rückendeckung nicht stark genug, „die historische Verantwortung zu übernehmen, eine gespaltene Nation zu einen“, teilte die 49-Jährige am Montagabend laut örtlichen Medien mit. Zugleich dankte sie Ministerpräsident Péter Magyar für die Nominierung. Polgár gilt als beste Schachspielerin aller Zeiten. Die in Budapest geborene Großmeisterin, die einst auch Schach-Legende Garri Kasparow besiegte, wurde als neue Staatschefin Ungarns gehandelt. Ihren Namen ins Rennen gebracht hatten 16 ungarische Wissenschaftler, Künstler und Athleten, die sie als strategische Denkerin mit Verantwortungsbewusstsein lobten. Begeistert von der Idee zeigte sich auch Regierungschef Magyar. Er hatte am Sonntagabend erklärt: „Judit Polgárs Name steht seit Jahrzehnten für Talent und Ausdauer.“