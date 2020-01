Das neue Führungsduo der SPD will sich nach Angaben der Linkspartei mit deren Chefs Katja Kipping und Bernd Riexinger treffen. Kipping und Riexinger sagten am Mittwoch in Berlin, mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sei ein Gespräch verabredet worden. Ort und Termin stehen noch nicht fest, das Treffen sei aber bald geplant. Die Führung der Linken spricht seit längerem über "neue linke Mehrheiten". Gemeint ist ein mögliches Regierungsbündnis auf Bundesebene mit den Grünen und der SPD nach dem Ende der großen Koalition, die regulär noch bis Herbst 2021 im Amt ist. Den Umfragen zufolge würden die Stimmen für ein grün-rot-rotes Bündnis momentan allerdings nicht reichen. Wahrscheinlicher wäre eine Koalition aus Union und Grünen. Die SPD war auf ihrem Parteitag Anfang Dezember nach links gerückt.