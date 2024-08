Olaf Scholz ist überzeugt, dass Wohl und Wehe des Industriestandorts von der Halbleiterproduktion abhängen. Von Kritik an hohen Subventionen will er sich nicht irritieren lassen.

Von Daniel Brössler, Berlin

So ein Bundeskanzler kann natürlich nicht alles alleine machen, aber niemand soll später sagen, Olaf Scholz hätte nicht mit angepackt. Weshalb eine kleine von dienstbaren Geistern in der Bundesregierung zusammengestellte Statistik dokumentiert, dass der Kanzler seit seinem Amtsantritt 23 Mal dabei gewesen ist, wenn im Land der Baubeginn oder die Fertigstellung einer neuen Produktionsanlage, eines neuen Werks oder einer wichtigen Anlage zu feiern gewesen ist. Allein fünf Spatenstiche, vier Grundsteinlegungen, drei Eröffnungen und zwei Inbetriebnahmen sind verzeichnet. Neu auf die Liste kommt nun Nummer 24, der Spatenstich für die Halbleiterfabrik in Dresden, an der maßgeblich der taiwanische Hersteller TSMC beteiligt ist. Wenn Scholz Zuversicht verbreiten will im Land, ist die Schaufel sein Werkzeug der Wahl.