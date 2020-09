Konzeptlos in der Krise: Nach vagen Ergebnissen des Autogipfels übt die SPD harte Kritik am Wirtschaftsminister.

Von Markus Balser und Max Hägler, Berlin/München

Detailansicht öffnen Branchengewinne nicht mehr wie am Fließband: eine Fertigungsstraße bei Ford in Köln-Niehl. (Foto: Florian Gaertner/imago)

Es war zwar nur ein Videogipfel. Staatstragend aber sollte es auch vor der Kamera aussehen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) jedenfalls postierte sich am Dienstagabend mit seinem Computer direkt vor der Landesfahne. Mit seinen Kollegen der Autoländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen, Ministern und den Chefs der wichtigsten Konzerne und deren Betriebsräten wollte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Zukunft der größten deutschen Industrie beraten. Auf dem Programm stand eigentlich deren Digitalisierung. Doch der VDA nutzte die Gelegenheit auch, um auf die dramatische Branchenlage hinzuweisen. Schließlich war der Absatz im August auf den Weltmärkten erneut eingebrochen.

Die eindringlichen Warnungen aber halfen nicht. Als die Kameras wieder aus waren und sich im Ergebnispapier nur Andeutungen auf finanzielle Hilfen fanden, formulierte als erster Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil seine Enttäuschung. "Die ganz unmittelbar anstehenden Herausforderungen sind weiter offen", klagte der SPD-Politiker. Am Mittwoch wurde deutlich, dass um die Rettungshilfen für die Autobranche neuer Streit in der großen Koalition droht. Ungewöhnlich scharf griff SPD-Chef Norbert Walter-Borjans Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an. Er warf ihm vor, kein Konzept für den Strukturwandel der Autoindustrie zu haben. "Altmaier muss die Hersteller einbeziehen, vor allem auf die Zulieferer fokussiert sein und da, wo Steuergeld eingesetzt werden soll, dem Spurwechsel in die Zukunft dienen", sagte Walter-Borjans. Der Wirtschaftsminister habe bisher aber kein erkennbares Konzept, wie die zwei Milliarden Euro für innovative Investitionen der Autobranche eingesetzt werden sollen.

Auch nach dem Gipfel bleiben die Pläne vage. Am wahrscheinlichsten ist derzeit, dass ein Hilfsfonds aufgelegt wird, der kleinen und mittelständischen Zulieferern in der Krise finanziell unter die Arme greifen könnte. Der Gipfel vereinbarte, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die bis zum nächsten Treffen im November ein "marktwirtschaftliches Konzept" zur Stärkung des Eigenkapitals von Autozulieferern prüfen soll. Der Autolobbyverband VDA lobte den Ansatz - so lange es um keine direkte Beteiligung des Staates gehe. Das wäre "sicher nicht im Sinne unserer marktwirtschaftlichen Ordnung", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Die Branche hofft etwa auf Risikoabdeckungen durch den Staat, zum Beispiel über Bürgschaften. Das würde es privaten Investoren erleichtern Geld zuzuschießen. Viele, vom Verbrennungsmotor abhängige Betriebe hätten wegen des Umbruchs hin zur Elektromobilität derzeit schlichtweg Probleme, an Fremdkapital zu kommen, warnte Stefan Wolf, Chef des Zulieferers Elring Klinger und des Metall-Arbeitgeberverbandes Südwestmetall.

Nicht zur Sprache kam in der Schalte die Forderung nach neuen Kaufprämien für Diesel- und Benzinfahrzeuge. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte dafür am Dienstag vehement geworben, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte die Forderung aber noch vor der Schalte zurückgewiesen. Der VDA hält die Lage der Branche insgesamt weiterhin für ernst, Käufer hielten sich nach wie vor zurück. Das Konjunkturpaket müsse energisch umgesetzt werden, sagte Verbandspräsidentin Müller. Dabei sei aber noch einiges offen. Sie nannte etwa Fördermaßnahmen für die E-Mobilität, den schnelleren Ausbau des deutschen Ladesäulen-Netzes sowie das Austauschprogramm für Lkw. Auch beim eigentlichen Thema, der Digitalisierung, blieb der Gipfel vage. Die Bundesregierung bereitet ein Gesetz vor, mit dem bis 2022 so erste Fahrzeuge zumindest teilautomatisch auf den deutschen Straßen unterwegs sein können. Debattiert wurde dem VDA zufolge auch über einen "Datenraum Mobilität". Mit der Plattform sollen Daten zur Optimierung des Verkehrs zwischen öffentlichen Stellen und Autofahrern getauscht werden.