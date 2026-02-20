Manuel Hagel betritt die Parteitagsbühne in der Stuttgarter Messehalle mit dem festen Vorsatz, den Tagungspunkt „Grußwort“ sehr großzügig zu interpretieren. Natürlich heißt der Landeschef der CDU Baden-Württemberg die Delegierten des Bundesparteitags am Freitag willkommen. Er sagt auch einige Sätze zu seinem Bundesland, „einem wunderbaren Flecken“. Aber dabei belässt er es nicht. Manuel Hagel nutzt sein Grußwort vielmehr dafür, Zuversicht zu verströmen für die anstehenden Wahlen. Als Spitzenkandidat will er für die CDU am 8. März die Stuttgarter Staatskanzlei zurückgewinnen, die seit 2011 in grüner Hand ist. Zwei Wochen später wollen seine Parteikollegen in Rheinland-Pfalz die dortige Ampelregierung ablösen. „Wir müssen diese Wahlen nicht nur gewinnen, wir werden diese Wahlen auch gewinnen“, sagt Hagel.