CDU-ParteitagDie Wahlkämpfer stellen ihre Merz-Kritik zurück

Lesezeit: 3 Min.

Manuel Hagel (re.), Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, und Kanzler Friedrich Merz beim CDU-Parteitag in Stuttgart am Freitag.
Manuel Hagel (re.), Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, und Kanzler Friedrich Merz beim CDU-Parteitag in Stuttgart am Freitag. (Foto: Thomas Niedermueller/Getty Images)

Viele CDU-Mitglieder in Baden-Württemberg sind vom Bundesvorsitzenden und Kanzler enttäuscht. Beim Parteitag aber wollen sie sich das auf keinen Fall anmerken lassen.

Von Roland Muschel, Stuttgart

Manuel Hagel betritt die Parteitagsbühne in der Stuttgarter Messehalle mit dem festen Vorsatz, den Tagungspunkt „Grußwort“ sehr großzügig zu interpretieren. Natürlich heißt der Landeschef der CDU Baden-Württemberg die Delegierten des Bundesparteitags am Freitag willkommen. Er sagt auch einige Sätze zu seinem Bundesland, „einem wunderbaren Flecken“. Aber dabei belässt er es nicht. Manuel Hagel nutzt sein Grußwort vielmehr dafür, Zuversicht zu verströmen für die anstehenden Wahlen. Als Spitzenkandidat will er für die CDU am 8. März die Stuttgarter Staatskanzlei zurückgewinnen, die seit 2011 in grüner Hand ist. Zwei Wochen später wollen seine Parteikollegen in Rheinland-Pfalz die dortige Ampelregierung ablösen. „Wir müssen diese Wahlen nicht nur gewinnen, wir werden diese Wahlen auch gewinnen“, sagt Hagel.

Baden-Württemberg
:„Ihr sagt, ich schaffe das nicht? Das wollen wir doch mal sehen!“

15 Jahre war Baden-Württemberg grünes Ausnahmeland. Die CDU will diese Ära jetzt beenden. Gar nicht so einfach, wenn man es mit dem talentierten Cem Özdemir zu tun hat - der den Traum von den Grünen als Volkspartei noch nicht aufgegeben hat.

SZ PlusVon Roman Deininger, Max Ferstl und Roland Muschel, Fotos: Jasper Walter Bastian

