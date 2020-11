Im ersten öffentlichen Prozess gegen einen Beteiligten der sogenannten Stuttgarter Krawallnacht ist das Amtsgericht über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinausgegangen und hat einen 18-jährigen Auszubildenden zu zweieinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Die Staatsanwältin hatte eine Bewährungsstrafe empfohlen. Der junge Mann war in der Nacht auf den 21. Juni mit Freunden aus einem 60 Kilometer entfernten Kleinstadt nach Stuttgart gefahren, um in der Nähe des Schlossplatzes zu feiern. Unter Jubelrufen hatte er kurz vor Mitternacht mehrere Scheiben eines Polizeiwagens demoliert. Seine Beteiligung an den Ausschreitungen wurde juristisch als schwerer Landfriedensbruch gewertet. Außerdem wurde er wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt, weil er eine halb volle Getränkedose in Richtung von Polizeibeamten geworfen hatte. Der Verteidiger will in Berufung gehen.