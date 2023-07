Willkommen in der bürokratischen Republik Deutschland!

Personalmangel im Ausländeramt hat auch Auswirkungen in Pflegeheimen, wo verzweifelt Fachkräfte gesucht werden - nicht nur zum Frisieren.

Die Ausländerbehörde in Stuttgart ist hoffnungslos überlastet. Unterwegs mit einem Pfleger, der dringend gebraucht wird, aber nicht helfen darf.

Von Max Ferstl, Stuttgart

Wie oft er schon in dieser Schlange stand. Frühmorgens um vier, wenn sich die Menschen bis vor zur Straße drängen. Er hat dann immer seinen Klappstuhl dabei, im Rucksack die Brotzeitbox mit dem Müsli, so sitzt er da und wartet. Bis irgendwann die Tür aufgeht und der Sicherheitsmann entscheidet, wer reindarf. Sorry, du heute nicht. Als wäre das hier das Berghain und nicht die Ausländerbehörde Stuttgart.