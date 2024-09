Stuttgart 21:Ein Schildbürgerstreich, der den Wohnungsbau gefährdet

Das Rosenstein-Quartier ist eine große Verheißung, 85 Hektar, beste Lage. Mit bis zu 5700 neuen Wohnungen, zwei Campusstandorten, viel Grün. Und das in einer Stadt, in der aktuell beim Wohnungsbau fast nichts vorangeht und die Mieten rasant steigen. Das Problem ist nur, dass die schönen Pläne auf einmal massiv infrage stehen. „Wenn wir das nicht umsetzen können, haben wir kein Rosenstein-Quartier, sondern eine Rosenstein-Brache,“ sagt Nopper. Seine gute Laune ist jetzt verflogen.

Die Idee ist aus städtebaulicher Sicht so simpel wie genial

Nun ist Stuttgart Kummer gewohnt, wenn es um Großprojekte geht. In unregelmäßigen Abständen macht das Bahnprojekt Stuttgart 21 bundesweit Schlagzeilen, weil entweder der Eröffnungstermin nach hinten verschoben werden muss oder die Kosten steigen. Manchmal auch beides auf einmal. Die irrste Wendung in dieser an irren Wendungen nicht eben armen Projekthistorie aber wäre, jedenfalls aus Stuttgarter Sicht, das Aus für das Rosenstein-Quartier. Denn Stuttgart 21 ist für die Stadt mehr als nur ein Bahnhof. Es ist nicht zuletzt der Ausgangspunkt für das neue Stadtviertel, für die großen Pläne, die seit Jahren auch unter Beteiligung der Bürger verfolgt werden und die seit 2021 auch als Modell ausgestellt sind.

Die Idee ist aus städtebaulicher Sicht so simpel wie genial: Wenn der Stuttgarter Bahnhof tatsächlich mal unter der Erde ist – gegenwärtig ist die Eröffnung von S21 samt des neuen Tiefbahnhofs für Ende 2026 avisiert – soll oberirdisch anstelle der bisherigen Gleisflächen das Rosenstein-Quartier entstehen. Die Stadt nutzte deshalb 2001 die Chance, der Bahn die Gleisflächen abzukaufen, für rund 460 Millionen Euro. Die Summe sollte dem Staatskonzern damals auch die Entscheidung erleichtern, am Verkehrsprojekt Stuttgart 21 festzuhalten.

Dass das Rosenstein-Quartier nun plötzlich infrage steht, liegt an Paragraf 23, Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG). Das geänderte Gesetz trat Ende Dezember 2023 in Kraft, seither ist die sogenannte Entwidmung von Gleisflächen für andere Zwecke nur noch in genau definierten Ausnahmefällen möglich. Eine Neunutzung zu Zwecken der Landesverteidigung wäre so eine Ausnahme, die Wohnbebauung nicht.

Der notwendige Antrag konnte bisher nicht gestellt werden – jetzt ist es zu spät

Hätte die Stadt Stuttgart den Antrag auf Entwidmung des Gleisvorfelds vor der Neufassung des Gesetzes stellen können, wäre sie fein raus. Nur: Egal, wie lange die Planungen zurückreichen, der Antrag ist erst möglich, wenn die Gleise nicht mehr für den Zugbetrieb benötigt werden, also erst, wenn Stuttgart 21 in Betrieb geht.

Da sich die Eröffnung des Tiefbahnhofs aber immer wieder verschoben hat, hat die Stadt das Nachsehen. Dass Paragraf 23 in seiner neuen Fassung der Sargnagel für das Rosenstein-Quartier ist, hat man in Stuttgart relativ spät bemerkt. Dafür fällt die Empörung nun umso heftiger aus. Der örtliche Mieterbund, die regionale Bauwirtschaft, Stuttgarter Politiker fast jeglicher Couleur – kaum ein Schwabe von Rang und Namen, der Paragraf 23 AEG nicht für einen Schildbürgerstreich hält.

Im Ausstellungsraum lässt Frank Nopper den Blick über das Modell des Rosenstein-Quartiers schweifen, über Wohnhäuser, Schulen, Kitas, einen großen Park. Seine Miene hellt sich etwas auf. Nopper hat seinen Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) mitgebracht. Im Stuttgarter Gemeinderat stellen ihre Parteien die beiden stärksten Fraktionen, arbeiten in der Regel aber eher gegen- als miteinander.

Der gemeinsame Auftritt des schwarz-grünen Duos soll damit auch ein Signal sein, dass eine sehr große Koalition in Stuttgart den Berliner Ampel-Beschluss für ganz großen Murks hält. Die Gleise hätten die Stadt einst zweigeteilt, sagt Nopper. Nun werde die Stuttgarter City vergrößert, und das mit einem sehr hohen Anteil an sozial geförderte Wohnungen, ergänzt Pätzold. Es gehe hier auch um „ein großes Stück Stadtreparatur“. Vielleicht, wendet Nopper ein, sei der Begriff etwas zu klein. „Jahrhundertprojekt“, das treffe es doch besser.

Wird ehemaliges Gleisgelände bebaut, wird die Reaktivierung für den Verkehr schwierig

An einem heißen Spätsommertag steht Matthias Gastel auf der Dachterrasse des Info-Turms Stuttgart und schaut hinunter auf all die Gleise, die auf die 16 Bahnsteige des Kopfbahnhofs zuführen. Nur wenige Meter entfernt drehen Bagger ihre Runden, und wenn Gastel den Kopf ein wenig wendet, schaut er auf Kräne, auf die Bauarbeiten für den neuen, unterirdischen Durchgangsbahnhof.

„Wir bauen hier einen Bahnhof, der aus der Zeit gefallen ist“, sagt der grüne Bundestagsabgeordnete aus dem nahen Nürtingen und schüttelt den Kopf. Aber eigentlich will Gastel den Blick weiten, über Stuttgart hinaus, deshalb geht er argumentativ erst einmal einen Umweg. Als Verkehrspolitiker im Bundestag, als grüner zumal, will er die Schiene stärken. Glücklicherweise sei der Bahnverkehr in den vergangenen Jahren gewachsen, aber das Schienennetz in Deutschland zugleich geschrumpft, sagt Gastel.

Die Folge: Verspätungen, Verschleiß der Infrastruktur. Deshalb benötige man mehr Schienenflächen, und deshalb werde landauf landab die Reaktivierung alter Strecken und Güterbahnhöfe geprüft. Allzu oft aber würden die Flächen bereits anderweitig genutzt. „So hat man sich bereits unglaublich viele Zukunftschancen für die Bahn verbaut.“ Es gibt aus Sicht eines Verkehrspolitikers also plausible Gründe für eine Neufassung des Paragrafen 23 EAV. Einerseits.

Andererseits kann Gastel als Bundestagsabgeordneter, als schwäbischer noch dazu, die Vielzahl der Kritiker nicht einfach ignorieren. Er weiß ja auch, wie sein Parteifreund Pätzold die Sache sieht, er kennt die Klagen des Städtetags, dass der neue Paragraf nicht nur in Stuttgart Zukunftschancen verbaue. Zugleich bekommt er Druck von den Verbänden, die die Schiene stärken wollen, und von den organisierten Gegnern des Bahnprojekts.

Gegner des S21 halten die „städtebauliche Jahrhundertchance“ für eine „Lebenslüge“

„Wir haben in Stuttgart 21 schon immer vor allem ein Immobilienprojekt gesehen, bei dem ein funktionierender Bahnhof kein Kriterium war“, heißt es in einem Statement des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Das neue AEG drehe den Spieß nun zu Recht um, es dürfe deshalb keine „Lex Stuttgart 21“ geben, zumal die angebliche städtebauliche Jahrhundertchance eine „Lebenslüge“ sei. Nopper solle besser die „Jahrhundertrisiken“ einer Aufheizung der Stadt durch die geplante Bebauung der „wichtigsten Frischluftschneise“ Stuttgarts in den Blick nehmen, findet das Aktionsbündnis.

Gastel hat sich in eine wenig komfortable Lage manövriert. Denn er hat sich vorgenommen, die divergierenden Interessen irgendwie zusammenzuführen. Das Gesetz, sagt er, sei eindeutig, es gestatte keine Entwidmung von Gleisflächen für die Wohnbebauung.

Aber die Schaffung von Wohnraum sei natürlich wichtig, „keine Frage“. Er glaube nicht, versucht Gastel eine Brücke zu bauen, dass die komplette Fläche des Gleisvorfelds für Bahnzwecke reserviert werden müsse. „Ich sehe aber auch nicht, dass die Stadt Stuttgart ihre Planungen unverändert umsetzen kann.“ Beide Seiten müssten Abstriche machen, unkonventionell denken.

Nach einer „Lex Stuttgart 21“ klingt das erst einmal nicht.