Zum Hauptinhalt springen

Deutsche BahnSpäte Zweifel am Stresstest für Stuttgart 21

Lesezeit: 3 Min.

Die Baustelle von Stuttgart 21. Aktuellen Planungen zufolge soll der Bahnhof 2031 in Betrieb gehen.
Die Baustelle von Stuttgart 21. Aktuellen Planungen zufolge soll der Bahnhof 2031 in Betrieb gehen.
Klaus W. Schmidt/IMAGO/Klaus W. Schmidt

Seit ein Gutachter die Aussagekraft der eigenen Prüfung anzweifelt, schöpfen die Gegner neue Hoffnung. Sie fokussieren sich nun auf die Verhinderung des nächsten Milliardenprojekts.

Von Roland Muschel, Stuttgart

SZ bei Google bevorzugen

Hinter Dieter Reicherter hängt eine Tafel, darauf steht mit Kreide in Kinderschrift: „Kopf bleibt oben“. Der langjährige Stuttgart-21-Kritiker und frühere Richter denkt nach all den Jahren des Widerstands nicht ans Aufgeben. Im Gegenteil. Es geht jetzt nicht mehr allein um einen Bahnhof, sagt er bei einer Pressekonferenz. Es gehe auch um den Erhalt der Demokratie. Viele Menschen meldeten sich nun bei ihm und seinen Mitstreitern und sagten: „Wir glauben der Bahn und der Politik gar nichts mehr.“ Reicherter fordert deshalb, den Bau von Stuttgart 21 zu stoppen. Ein Moratorium.

Zur SZ-Startseite

Stuttgart 21
:„Wir müssen uns fragen: Kann Deutschland noch Großprojekte?“

Baden-Württembergs Verkehrsministerin Nicole Razavi befürwortet Stuttgart 21 entschieden. Trotzdem findet sie: Mit diesem Projekt schadet die Bahn dem Ruf der ganzen Republik.

SZ PlusInterview von Roland Muschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite