Hinter Dieter Reicherter hängt eine Tafel, darauf steht mit Kreide in Kinderschrift: „Kopf bleibt oben“. Der langjährige Stuttgart-21-Kritiker und frühere Richter denkt nach all den Jahren des Widerstands nicht ans Aufgeben. Im Gegenteil. Es geht jetzt nicht mehr allein um einen Bahnhof, sagt er bei einer Pressekonferenz. Es gehe auch um den Erhalt der Demokratie. Viele Menschen meldeten sich nun bei ihm und seinen Mitstreitern und sagten: „Wir glauben der Bahn und der Politik gar nichts mehr.“ Reicherter fordert deshalb, den Bau von Stuttgart 21 zu stoppen. Ein Moratorium.
Deutsche BahnSpäte Zweifel am Stresstest für Stuttgart 21
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Seit ein Gutachter die Aussagekraft der eigenen Prüfung anzweifelt, schöpfen die Gegner neue Hoffnung. Sie fokussieren sich nun auf die Verhinderung des nächsten Milliardenprojekts.
Von Roland Muschel, Stuttgart
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