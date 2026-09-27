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Stuttgart 21„Wir müssen uns fragen: Kann Deutschland noch Großprojekte?“

Lesezeit: 5 Min.

Blick in die Bahnhofshalle des zukünftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs.
Blick in die Bahnhofshalle des zukünftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs.
Christoph Schmidt/dpa

Baden-Württembergs Verkehrsministerin Nicole Razavi befürwortet Stuttgart 21 entschieden. Trotzdem findet sie: Mit diesem Projekt schadet die Bahn dem Ruf der ganzen Republik.

Interview von Roland Muschel, Stuttgart

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Das Ministerbüro von Nicole Razavi liegt hoch oben im 7. Stock des Stuttgarter Verkehrsministeriums und hat große Fensterfronten. Wenn die CDU-Politikerin nach draußen schaut, kann sie auch die Baukräne sehen, die über dem Gelände von Stuttgart 21 stehen.  Lange Zeit war das ihre Lieblingsbaustelle im Land. Die massiven Probleme bei der Umsetzung des Projekts haben ihren Blickwinkel allerdings etwas verändert.

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