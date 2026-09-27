Das Ministerbüro von Nicole Razavi liegt hoch oben im 7. Stock des Stuttgarter Verkehrsministeriums und hat große Fensterfronten. Wenn die CDU-Politikerin nach draußen schaut, kann sie auch die Baukräne sehen, die über dem Gelände von Stuttgart 21 stehen. Lange Zeit war das ihre Lieblingsbaustelle im Land. Die massiven Probleme bei der Umsetzung des Projekts haben ihren Blickwinkel allerdings etwas verändert.