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BahnStuttgart 21: Noch einmal drei Milliarden Euro teurer

Lesezeit: 3 Min.

Blick in die Bahnhofshalle des zukünftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs.
Blick in die Bahnhofshalle des zukünftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs. Christoph Schmidt/dpa

Das Großprojekt wird nicht nur zwölf Jahre später fertig als geplant, sondern soll auch wesentlich mehr kosten: 14,5 statt 11,5 Milliarden Euro. Sind nun wenigstens diese Zahlen belastbar?

Von Roland Muschel, Stuttgart

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Die Bahn-Chefin Evelyn Palla hat an diesem Freitagmittag bereits 20 Minuten lang die Lage beim Bahnprojekt Stuttgart 21 geschildert, als ihre Ausführungen noch eine überraschende Wendung nehmen. Sie hat auf einer Pressekonferenz am Flughafen Stuttgart die Erhöhung der Gesamtkosten um weitere drei Milliarden Euro auf nunmehr 14,5 Milliarden Euro bekannt gegeben. Es ist die eigentliche Neuigkeit an diesem Tag. Sie hat bestätigt, was schon kursierte, nämlich dass der neue Tiefbahnhof erst 2031 in Betrieb genommen wird. Damit kommt das Projekt fünf Jahre später als zuletzt angekündigt und zwölf Jahre nach dem ursprünglich geplanten Starttermin. Palla hat auch gravierende Fehler aufseiten des Bauherrn Bahn benannt, sie hat sich dafür im Namen des Konzerns sogar entschuldigt.

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SZ PlusVon Roland Muschel

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