In Herrenberg macht der Widerstand eine Pause. 23 Männer und Frauen steigen am Bahnhofsvorplatz des schwäbischen Städtchens von ihren Rädern. In den Fahrradtaschen haben sie Flyer, in den Beinen die ersten 15 Kilometer an diesem Tag. Die Radler nehmen an einer mehrtägigen Protestfahrt entlang der Gäubahn teil, jener traditionsreichen Bahnstrecke, die Stuttgart mit dem Süden Baden-Württembergs und, über ihre Fortsetzung, mit Zürich verbindet. 63 Kilometer stehen an diesem sonnigen Septembertag auf dem Programm der Protestfahrt. Die Pause nutzen die Teilnehmer nicht zum Ausruhen, sondern um ihre Botschaft zu platzieren. Ihre Botschaft lautet: Die Gäubahn braucht dringend Geld für den zweigleisigen Ausbau.