Die Fertigstellung des Bahnprojekts Stuttgart 21 verzögert sich erneut: Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gehen Bahninsider aktuell davon aus, dass der Stuttgarter Verkehrsknoten mit dem neuen Tiefbahnhof erst 2031 vollständig in Betrieb gehen kann. Das ist offenbar das Ergebnis einer bahninternen Konzernrevision, über die der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG noch informiert werden soll. Auch die Projektpartner – das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart und die Region Stuttgart – sollen erst Ende des Monats offiziell über die neue Entwicklung in Kenntnis gesetzt werden. Informell macht die schlechte Kunde aber seit Montag in Stuttgart die Runde. Eine offizielle Bestätigung des neuen Eröffnungsjahres, über das zuerst die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, gibt es bislang nicht.