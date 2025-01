Donald Trump begnadigt fast alle für den Sturm auf das Kapitol Verurteilten. Doch ganz so schnell, wie er versprochen hat, kommen sie nicht frei.

Von Fabian Fellmann, Washington

Kurz vor 23 Uhr droht die Stimmung der Anhänger von Donald Trump vor dem Gefängnis in Washington zu kippen. Gleich nach dem Auftritt des jungen Mannes in Smoking, Fliege und auf Hochglanz polierten Lederschuhen. Angezogen für eine der vielen Präsidentenfeiern steht er plötzlich auf der Straße vor einem düsteren Betonbau, einen dunkelroten Schal locker um den Hals geschlungen. Mehr Zierde als Schutz vor den minus 15 Grad, die den meisten seiner etwa 200 Zuhörer längst das Gefühl in den Füßen geraubt haben.