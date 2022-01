In den USA sind erstmals im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 Anklagen wegen Aufruhrs erhoben worden. Wie das US-Justizministerium am Donnerstag mitteilte, wird dem Gründer der rechten Miliz Oath Keepers sowie zehn weiteren Personen eine "aufrührerische Verschwörung" vorgeworfen. Der juristische Begriff umfasst unter anderem den Versuch, die US-Regierung mit Gewalt zu stürzen. Den Angeklagten droht bis zu 20 Jahren Haft. Die Oath Keepers werfen der Regierung in Washington vor, ihre Rechte zu verletzen. Die Gruppe konzentriert sich darauf, Polizisten, Soldaten und Sanitäter zu rekrutieren.