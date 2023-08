Vorlesungen auf Zoom, Ersti-Woche auf Whatsapp: Viele, die ihr Studium in der Pandemie begonnen haben, machen in diesem Sommer ihren Bachelor. Wie geht es ihnen?

Von Kathrin Müller-Lancé

Hier also hat er den Großteil seines Studiums verbracht. Alexander, 24, steht in der Tür seines WG-Zimmers in der Regensburger Altstadt. Dahinter ein großes Bett, ein Schreibtisch, ein Keyboard. Immerhin 23 Quadratmeter hat er hier, zum Glück. Den alten Holzboden hat er selbst abgeschliffen, die Regale selbst gebaut. Die Zeit dafür hatte er ja in den diversen Lockdowns.