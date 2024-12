Die Idee, Ausländer zur Kasse zu bitten, wenn das Geld knapp ist, hat in Teilen der politischen Klasse eine gewisse Popularität. Der aufopferungsvolle Einsatz der bayerischen CSU für die Einführung einer Maut für ausländische Autofahrer auf den deutschen Autobahnen ist Legende. Misslich nur, dass der Europäische Gerichtshof die Ungleichbehandlung von In- und Ausländern als diskriminierend und damit europarechtswidrig einstufte. Am Ende zahlten nicht die Ausländer, sondern die deutschen Steuerzahler – weil der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bereits Aufträge an die Betreiber erteilt hatte.