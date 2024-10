Mit Blick auf zunehmende weltweite Wassernotlagen fordern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein klimabeständiges Wassermanagement. „Je früher wir handeln, desto mehr Optionen haben wir“, sagte Jörg Drewes, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, bei der Vorstellung eines Gutachtens zu Wassermanagement am Freitag. Nur durch vorausschauendes Wassermanagement könnten die Änderungen im globalen Wasserkreislauf beherrschbar bleiben. Gründe für die zunehmenden Wassernotlagen seien unter anderem die Auswirkungen des Klimawandels, die Übernutzung der Wasserressourcen sowie die ungleiche Verteilung von Wasser. Drewes sprach vor einer „Bedrohungslage mit globaler Dimension“. Wenn Menschen in betroffenen Regionen die Lebensgrundlagen entzogen werden, könne das in einer „Destabilisierung politischer, gesellschaftlicher und ökologischer Systeme münden“. Das könne sogar als letzte Konsequenz einen Rückzug aus derzeit besiedelten Gebieten bedeuten.