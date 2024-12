Forschende des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sehen eine Schieflage in der Debatte um die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber. Aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts geht hervor, dass lediglich sieben Prozent der Geflüchteten Geld ins Ausland senden - bei sinkender Tendenz. Befürworter der Einführung einer Bezahlkarte für Schutzsuchende hatten auch damit argumentiert, dass Geflüchtete zu viel Geld in ihre Heimat überweisen würden und dies durch die reglementierte Karte verhindert werden könne.Basierend auf repräsentativen Haushaltsbefragungen des Sozio-oekonomischen Panels untersucht die Studie Auslandsüberweisungen von Migranten mit und ohne Fluchthintergrund seit 2013. Demnach ist der Anteil der Geflüchteten, die Geld ins Ausland senden, seitdem von 13 auf 7 Prozent gesunken. Bei Migranten stieg der Anteil derweil von 8 auf 12 Prozent. Nach Daten der Bundesbank lagen die jährlichen Auslandsüberweisungen zuletzt bei 22 Milliarden Euro.