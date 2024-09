Das im Sommer 2022 für drei Monate eingeführte 9-Euro-Ticket hat den Autoverkehr in Deutschland nur um 4 bis 5 Prozent verringert. Da es den Bund 2,5 Milliarden Euro gekostet habe, sei es „eine teure und ineffiziente Klimaschutzmaßnahme gewesen“, sagte Sarah Necker, Leiterin des Ludwig Erhard ifo Zentrums für Soziale Marktwirtschaft in Fürth, das die Auswirkungen des bundesweiten Nahverkehrstickets zusammen mit zwei Universitäten in einer Studie untersucht hat. Insgesamt seien durch das 9-Euro-Ticket fast 430 000 Personen pro Tag mehr mit dem Zug gefahren, hieß es. Die Zahl der Zugfahrten habe vor allem am Wochenende zugenommen. Bei den klassischen Pendelzeiten unter der Woche sei der Rückgang der Autofahrten jedoch gering gewesen. Die Studienautoren vermuten, dass das seit März 2023 gültige teurere Deutschlandticket ähnlich wenig Wirkung auf den Autoverkehr haben dürfte – es komme denjenigen zugutekomme, die schon vorher regelmäßig den öffentlichen Nahverkehr genutzt hätten.