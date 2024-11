Der deutsche Pass hat einer Studie zufolge Einfluss auf den Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund. Zugewanderte Mütter, deren Kinder seit Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, unterstützen diese intensiver in schulischen Belangen, wie aus einer am Mittwoch in Berlin vorgestellten Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervorgeht. Die Studie könne das auf den bloßen Effekt der Staatsbürgerschaft zurückführen. Der Effekt wirke sich langfristig auf die Schulabschlüsse aus, heißt es. Kinder aus zugewanderten Familien mit deutschem Pass machen der Studie zufolge mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Abitur. Die Studienautorinnen um die Bevölkerungsökonomin C. Katharina Spieß haben für die Untersuchung die Auswirkungen der im Jahr 2000 in Kraft getretenen Staatsangehörigkeitsreform betrachtet. Seitdem ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, dass in Deutschland geborene Kinder von Eltern ohne deutschen Pass selbst die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten können.