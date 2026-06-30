17 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention sieht das Deutsche Institut für Menschenrechte die Inklusion in deutschen Schulen nur mangelhaft umgesetzt. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die an Förderschulen unterrichtet werden, ist zwar laut einer am Dienstag in Berlin vorgestellten Studie des Instituts zwischen den Schuljahren 2008/09 und 2024/25 von 4,9 auf 4,3 Prozent gesunken. Diese Exklusionsquote sei aber wahrscheinlich höher, da es in einigen Bundesländern einen Trend zu Sonderklassen in allgemeinen Schulen gebe.

Die höchste Exklusionsquote wies demnach mit 6,5 Prozent Sachsen-Anhalt auf. Auch in Sachsen und Baden-Württemberg (je 5,3 Prozent), Nordrhein-Westfalen (5,0 Prozent) und Bayern (4,7 Prozent) gingen überdurchschnittlich viele Kinder auf Förderschulen. Die geringsten Exklusionsquoten hatten Bremen (0,8 Prozent), Schleswig-Holstein (2,3 Prozent) und Hamburg (2,4 Prozent). In einigen Bundesländern stieg die Exklusionsquote in den vergangenen 17 Jahren sogar, am stärksten in Rheinland-Pfalz (plus 0,7 Prozentpunkte).