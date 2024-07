Eine Mehrheit von Jugendlichen in Deutschland fühlt sich machtlos und ungesehen - das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Bielefeld im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Drei Viertel der Befragten zwischen 12 und 16 Jahren glauben demnach, dass sie keinen Einfluss auf die Politik haben. Mehr als die Hälfte zweifelt zudem daran, dass Politiker sich darum bemühen, die wichtigsten Probleme der Gesellschaft zu lösen. Studienleiter Holger Ziegler erklärte, es spiele bei der Wahrnehmung von Gerechtigkeit eine große Rolle, aus welchem sozialen Milieu die Kinder und Jugendlichen kommen. So empfindet mehr als jeder dritte Jugendliche (37 Prozent) aus einer Familie mit einem niedrigen sozioökonomischen Status Ungerechtigkeit laut Studie „als die Norm seines Lebens“. Der sozioökonomische Status setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen, unter anderem aus dem Bildungsabschluss der Eltern sowie der Einschätzung der finanziellen Lage und der persönlichen Situation im gesellschaftlichen Vergleich. Nur knapp jedes fünfte Kind (18 Prozent) aus einem Haushalt mit höherem Status empfindet im Vergleich dazu Ungerechtigkeit als Norm.