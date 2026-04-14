95 Prozent der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sehen ihre Arbeit durch antidemokratische Entwicklungen bedroht. Zudem hätten 63 Prozent der Befragten mindestens eine Form von antifeministischen Angriffen erlebt, teilten die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen sowie die Amadeu Antonio Stiftung mit. Mehr als jede fünfte Befragte berichtete von Einschränkungen bei Angeboten und Projekten. Die häufigste Form der Angriffe sind demnach direkte verbale Anfeindungen im Amt, auch interne Sabotage spielt eine Rolle. Rund jede sechste Gleichstellungsbeauftragte schätzte die eigene Sicherheit oder die des Teams als gefährdet ein. Die Studie basiert auf einer bundesweiten Befragung von 351 kommunalen Gleichstellungsbeauftragten.