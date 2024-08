Mehr als 40 Prozent der bekanntesten deutschen Rap-Musiker werben einer Studie zufolge in den sozialen Medien für E-Zigaretten oder Shisha-Tabak. Sie umgingen damit das Werbeverbot für Tabakerzeugnisse, teilte das Deutsche Krebsforschungszentrum am Freitag in Heidelberg mit. Da die Produkte vor allem eine junge Zielgruppe ansprächen, müsse die Einhaltung des Gesetzes besser kontrolliert werden, verlangten die Forscher. Das Zentrum untersuchte im Januar 2024 auf Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube und X die Beiträge von 60 deutschen Rappern. 26 von ihnen vermarkteten der Studie nach Shisha-Tabak oder E-Zigaretten. Die Produkte trügen meist die Namen der Künstler.