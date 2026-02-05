Jahrzehntelanges Versagen beim Schutz minderjähriger Schutzbefohlener und zugleich eine schlechte Datenlage bescheinigen Forscher der „Deutschen Pfadfinder*innenschaft Sankt Georg“ (DPSG). „Tatsächlich ist der Verband durchsetzt von sexualisierter Gewalt“, sagte die Leiterin des Forschungsprojekts, Sabine Maschke, bei der Vorstellung der Ergebnisse am Donnerstag in Köln. Die mehrgliedrige Studie basiert laut den Angaben auf Interviews mit Betroffenen und Experten aus dem Verband, auf standardisierten Befragungen sowie Analysen von Ausschlussverfahren und anderen Dokumenten. Eine Zahl von Betroffenen nennt die Studie nicht. Sie kommt aber zu dem Ergebnis, dass Täter überwiegend männliche Leiter seien, die ihre Vertrauens- und Machtposition ausnutzten; Opfer seien oft weibliche Minderjährige. Aber auch sexualisierte Gewalt, die von gleichaltrigen Jugendlichen ausgehe, wird dokumentiert.

„Unser Verband, die DPSG, hat versagt, nicht einzelne Personen allein, sondern wir als Institution“, sagte die DPSG-Bundesvorsitzende Annkathrin Meyer. Man habe Strukturen zugelassen, in denen Gewalt möglich war. Die Ergebnisse zeigten, dass bisherige Anstrengungen im Kinder- und Jugendschutz nicht ausreichten. Maschke machte deutlich, dass Strukturen bei den Pfadfindern, Rituale und vor allem Alkoholkonsum Faktoren seien, die sexualisierte Gewalt begünstigten. Die Ambivalenz zwischen den positiven, gemeinschaftsstiftenden Auswirkungen von Ritualen und den Risiken, die davon ausgehen, müsse der Verband stärker in den Blick nehmen, sagte Bundeskurat Maximilian Strozyk.

56 Prozent der rund 400 Teilnehmer an einer standardisierten, aber nicht repräsentativen Befragung gaben an, selbst bereits nichtkörperliche sexualisierte Gewalt erlebt zu haben. Jede fünfte Person bestätigte körperliche Formen. Drei Viertel haben nach eigener Angabe sexualisierte Gewalt beobachtet, überwiegend nichtkörperliche Formen. Da diese Ergebnisse nicht repräsentativ seien, seien Hochrechnungen schwierig, betonte der Professor für Empirische Bildungsforschung an der Universität Gießen, Ludwig Stecher. Häufigkeiten ließen sich dennoch gut abschätzen.

Die Forschenden kritisierten „ein gewisses Desinteresse“ der katholischen Kirche an dem Aufarbeitungsprozess. Während des von Ende 2023 bis Ende 2025 dauernden Forschungsprozesses sei der Platz eines Vertreters der deutschen Bistümer im Aufarbeitungsbeirat dauerhaft unbesetzt gewesen.