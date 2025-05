Von Benedikt Peters

Friedrich Merz hatte etwa eine Minute gesprochen, als er in seiner ersten Regierungserklärung vergangene Woche sagte: „Wir wollen regieren, um Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stiften, vor allem da, wo er uns verloren gegangen ist.“ Zusammenhalt stiften: Angesichts der vielen Ausrufezeichen und Großbuchstaben in den sogenannten sozialen Netzwerken und angesichts der politischen Umfragewerte ahnte man schon, dass auf den Bundeskanzler in dieser Sache einiges an Arbeit zukommen würde.