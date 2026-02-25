Es sind hohe Zahlen, die das Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) am Mittwoch in München vorstellt. Von Oktober 2023 an hatte es die sexualisierte Gewalt im Orden der Franziskaner in Deutschland untersucht. Mehr als 100 Betroffene und 98 Tatverdächtige konnte das Forschungsteam ermitteln. Etwa 60 Prozent der Fälle geschahen in den 1950er- bis 1970er-Jahren, sie wurden allerdings über Jahrzehnte vertuscht. Die überwiegende Mehrheit wurde erst nach 2010 bekannt. Die meisten Opfer waren zu Tatbeginn zwischen zehn und 15 Jahren alt.