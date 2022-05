Eine Pflegerin versorgt einen schwer an Corona erkrankten Patienten auf der Intensivstation des Klinikums in Fulda.

Von Rainer Stadler, München

Endlich eine gute Nachricht aus der Pflege, jedenfalls auf den ersten Blick: Mindestens 300 000 Pflegekräfte, die ihren Beruf aufgegeben haben, wären bereit zur Rückkehr, eventuell sogar bis zu 660 000. Das ergibt sich aus einer Umfrage, die im Rahmen einer Studie im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erhoben wurde. Sie trägt den Titel "Ich pflege wieder, wenn...". Es handelt sich um rechnerische Werte, die sich zum einen aus der tatsächlichen Zahl von Arbeitskräften zusammensetzen, die bereit wären, ihren Beruf wieder aufzunehmen, zum anderen aus der Aufstockung der Stundenzahl, die sich ein Teil jener Befragten vorstellen könnte, die momentan in Teilzeit arbeiten.

Die Autoren der Arbeitnehmerkammer Bremen, der Arbeitskammer des Saarlandes und des Instituts Arbeit und Technik kommen zum Ergebnis, dass zwischen 263 000 und 583 000 ausgestiegene Pflegefachkräfte zurückgewonnen werden könnten. 39 000 bis 78 000 Teilzeitkräfte seien bereit, auf Vollzeitstellen zu wechseln. Knapp 50 Prozent der befragten Teilzeitkräfte gaben an, ihre Wochenarbeitszeit um durchschnittlich zehn Stunden erhöhen zu wollen. Befragt wurden insgesamt 12 700 Pflegekräfte, die ausgestiegen sind oder in Teilzeit arbeiten.

Ihre Bereitschaft ist allerdings an Bedingungen gebunden, wie der Titel der Studie bereits signalisiert. Um erst gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen, hat das Autorenteam die Erhebung mit einigen Pflegekräften in blauer Dienstkleidung illustriert, die ihre Arme verschränkt halten und ziemlich grimmig dreinblicken. Die Befragten gaben an, dass sie sich eine bessere Bezahlung erwarten, mehr Zeit für die Pflege für Fortbildung, weniger lästige Dokumentationsarbeit im Alltag, mehr Wertschätzung und einen respektvollen Umgang von Vorgesetzten, verbindliche Dienstpläne.

Das sind in etwa die Gründe, die Pflegekräfte regelmäßig nennen auf die Frage, warum sie ihren Job an den Nagel hängen wollen. Insofern ist es nicht völlig überraschend, dass viele ehemalige Beschäftigte wieder in der Pflege arbeiten würden, wenn diese Gründe wegfielen. Das bedeutet: Es würden mehr Menschen in der Pflege arbeiten, wenn die Zustände besser wären. Nur leider sind sie das eben nicht, trotz vielfältiger Reformversuche und Verbesserungsvorschläge in den vergangenen Jahrzehnten.

Das weiß auch Elke Heyduck, Geschäftsführerin der Arbeitnehmerkammer Bremen. Sie sagt aber, es gebe sehr wohl einen Ausweg aus der Negativspirale, in der sich die Pflege seit langem befindet. Die Politik verfüge über ein wichtiges Instrument, die so genannten Personalbemessungsgrenzen. Damit kann der Bund den Einrichtungen vorgeben, wie viele Pflegekräfte er jeweils für nötig hält. Vom Bundesgesundheitsministerium erwartet Heyduck deshalb "verbindliche Zusagen, wann und wieviel zusätzliches Personal kommt". Sie verweist auf den "Tag der Pflege" am 12. Mai, zu dem auch der verantwortliche Minister Karl Lauterbach sprechen soll. Heyduck findet, "das wäre eine gute Gelegenheit, Tacheles zu reden und echte Verbesserungen anzukündigen".