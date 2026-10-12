Deutschland müsste für das selbst gesteckte Ziel einer Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 laut einer Studie sechs Billionen Euro aufbringen - Experten halten das für durchaus machbar.

Nach den Berechnungen des Beratungsunternehmens Prognos sind für Unternehmen, Staat und private Haushalte damit pro Jahr 290 Milliarden Euro fällig, wie die Förderbank KfW am Montag vier Wochen Beginn der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen mitteilte. KfW-Vorstandschef Stefan Wintels sprach von einer „anspruchsvollen, aber machbaren Herausforderung“. Der Großteil, nämlich 45 Prozent, werde im Bereich Verkehr anfallen, gefolgt von den Sektoren Energie (25 Prozent), Gebäude (22 Prozent) und Industrie (acht Prozent). Der Betrag von sechs Billionen Euro bis 2045 relativiere sich dadurch, dass Deutschland auch bei Festhalten an fossilen statt an klimaneutralen Technologien stark investieren müsste. Investitionen in den Klimaschutz hätten zudem einen wirtschaftlichen Nutzen und dämpften die steigenden Kosten durch die Folgen des Klimawandels.