Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat sich für mehr Erzieher und Erzieherinnen in Kindertagesstätten und eine bessere Ausstattung der Einrichtungen starkgemacht. Einer am Montag veröffentlichten Studie zufolge verhindert der anhaltend hohe Fachkräftemangel in jeder zweiten Kindertageseinrichtung in Deutschland, dass Kapazitäten vollständig ausgeschöpft werden. Für den Kita-Bericht des Verbandes wurde 1000 Kitas bundesweit befragt.

Arbeitsbelastung und Rahmenbedingungen während der Pandemie sowie ein vielerorts unzureichender Personalschlüssel und teilweise eine mangelhafte Ausstattung erschwerten es, den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, und führten zu einer hohen Unzufriedenheit bei den pädagogischen Fachkräften, so die Studie.

Insgesamt gehen demnach 60 Prozent der Teilnehmenden an der Befragung davon aus, dass sie den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht werden können. Besonders betroffen seien Kitas in ärmeren Wohnvierteln. "Gerade dort, wo viele Kinder in Armut aufwachsen oder auf besondere Unterstützung angewiesen sind, klagen auch die Kitas über schlechtere Ausstattung", sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands.

Defizite gibt es der Studie zufolge unter anderem im Bereich der Sprachförderung: Je höher die sozialräumliche Benachteiligung, desto größer sei die Zahl der Kinder mit Unterstützungsbedarf bei der sprachlichen Bildung. Gleichzeitig könne dieser Bedarf mit dem gegenwärtigen Personalschlüssel überwiegend nicht gedeckt werden. Mehr als ein Drittel der Teilnehmenden gab zudem an, dass die vorgesehenen Finanzmittel nicht ausreichen, um die Kinder mit einer ausgewogenen Ernährung zu versorgen.

Der Kita-Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes erscheint dieses Jahr zum zweiten Mal. Die Studie untersucht die Qualitätsentwicklung in den Kitas und die Umsetzung des 2019 in Kraft getretenen sogenannten Gute-Kita-Gesetzes.