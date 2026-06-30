Die Mehrheit der Menschen in Deutschland blickt mit Sorge auf den politischen Einfluss von Social-Media-Plattformen – will aber gleichzeitig nicht darauf verzichten. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung und der Denkfabrik Agora Digitale Transformation hervor, wofür gut 2000 Personen befragt wurden. Demnach sehen 71 Prozent von ihnen den Einfluss der Plattformen auf die öffentliche Meinung kritisch. Zugleich können sich nur 18 Prozent vorstellen, soziale Medien und Messenger-Dienste komplett aufzugeben. Die Studie zeigt ein Spannungsfeld auf. Obwohl den meisten Nutzerinnen und Nutzern Risiken wie Hassrede, Datenmissbrauch oder Desinformation bekannt sind, ändern sie ihr Verhalten selten. 73 Prozent der Befragten geben an, sie hätten sich mit den Risiken arrangiert. Zudem sehen 62 Prozent es kritisch, dass die wichtigsten digitalen Plattformen in chinesischer oder US-amerikanischer Hand sind.