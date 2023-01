Unbezahlte Mehrarbeit an Universitäten

Viele studentische Beschäftigte arbeiten einer Gewerkschaftsstudie zufolge unter schlechten Bedingungen mit unbezahlten Überstunden, Kettenverträgen und fehlendem Urlaub. Die Gewerkschaften Verdi und GEW stellten dazu am Freitag Ergebnisse einer Befragung von 11 000 Studierenden vor, die neben dem Studium an einer Hochschule etwa als Hilfskräfte arbeiten. 39 Prozent von ihnen gaben an, monatlich unbezahlte Überstunden zu leisten. Etwa genauso viele sagten, sie hätten keine Urlaubstage. Fast 17 Prozent arbeiteten unbezahlt vor Vertragsbeginn oder über die Vertragsdauer hinaus. Vertragslaufzeiten von nur einem halben Jahr seien der Normalzustand.