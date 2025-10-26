Der finnische Präsident Alexander Stubb gilt als einer der engsten europäischen Berater von Donald Trump. Ein Gespräch über den Zusammenhalt der EU, die Stärke Finnlands und die beste Art, mit russischen Provokationen umzugehen.

Wer mal wieder einen kräftigen Schluck Optimismus in Sachen Ukraine, EU, wehrhaften Zusammenhalt zu sich nehmen will, der klingle an einem regnerischen Nachmittag an der Mariankatu 2 in Helsinki. Das ist der Hintereingang zum finnischen Präsidentenpalast, in den eine kleine deutsche Journalistengruppe vergangene Woche zum Gespräch geladen war.