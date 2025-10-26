Zum Hauptinhalt springen

FinnlandRusslands cooler Nachbar

Lesezeit: 5 Min.

Finnlands Präsident Alexander Stubb sagt klar, die Ukraine dürfe und werde auf keinen Fall Putins Forderungen erfüllen.
Finnlands Präsident Alexander Stubb sagt klar, die Ukraine dürfe und werde auf keinen Fall Putins Forderungen erfüllen. (Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Der finnische Präsident Alexander Stubb gilt als einer der engsten europäischen Berater von Donald Trump. Ein Gespräch über den Zusammenhalt der EU, die Stärke Finnlands und die beste Art, mit russischen Provokationen umzugehen.

Von Alex Rühle, Helsinki

Wer mal wieder einen kräftigen Schluck Optimismus in Sachen Ukraine, EU, wehrhaften Zusammenhalt zu sich nehmen will, der klingle an einem regnerischen Nachmittag an der Mariankatu 2 in Helsinki. Das ist der Hintereingang zum finnischen Präsidentenpalast, in den eine kleine deutsche Journalistengruppe vergangene Woche zum Gespräch geladen war.

Zur SZ-Startseite

Finnland
:Russland und die Grenzen der Geduld

Jetzt, wo russische Drohnen und Kampfjets im Luftraum der Nato herumfliegen wie böse Gespenster, zeigt Finnland, wie man mit diesem aggressiven Nachbarn umgehen sollte. Besuch in einem Land, das vorbereitet ist.

SZ PlusVon Hubert Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite