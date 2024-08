Änderung bei Stromversorgung:Laden, wenn die Sonne scheint

Von Thomas Hummel

Keine Atomkraft mehr, weg von Kohle, Öl und Gas, immer mehr Sonne und Wind. Zugleich steigt der Bedarf: Deutschlands Stromsystem wandelt sich rasant. Es „befindet sich mitten in einer umfassenden Modernisierung und steht vor einem Paradigmenwechsel“, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium in dem kürzlich veröffentlichten Strategiepapier „Strommarktdesign der Zukunft“. Das erfordert neue Regeln für Investoren, Betreiber von Kraftwerken und Netzen sowie für Verbraucher. Die Ziele: weniger fossile Importe, so schnell wie möglich klimaneutral, und billiger soll der Strom auch werden.