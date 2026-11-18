Die Einigung in der schwarz-roten Koalition auf eine befristete Senkung der Stromsteuer wird überlagert von einem Vorfall gegen Mitternacht. Friedrich Merz war sauer und soll gesagt haben, er mache das hier „nicht mehr mit“.

Irgendwann wird wohl auch Friedrich Merz seine Memoiren schreiben. Er hat ja manches Ärgernis in seiner Kanzlerschaft, von Wladimir Putin bis Donald Trump, und daheim von Markus Söder bis Lars Klingbeil. Aber er hätte sich kaum träumen lassen, wie viel Arbeitszeit er einmal auf eine Maßnahme verwenden muss, die einen Familienhaushalt um sechs bis acht Euro im Monat entlastet.