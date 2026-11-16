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Diskussion um StromsteuerMerz und Söder beharren auf Stromsteuersenkung

Lesezeit: 3 Min.

Diese beiden sind sich einig, aber was ist mit der SPD? CDU-Chef Friedrich Merz (links) bei einer CSU-Vorstandssitzung am Montag mit Markus Söder.
Diese beiden sind sich einig, aber was ist mit der SPD? CDU-Chef Friedrich Merz (links) bei einer CSU-Vorstandssitzung am Montag mit Markus Söder.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Vorsitzenden von CDU und CSU machen am Tag vor den Verhandlungen im Koalitionsausschuss klar: Die Entlastung der Privathaushalte müsse kommen. Doch die Frage bleibt: Wie soll das bezahlt werden?

Von Claus Hulverscheidt, Johann Osel und Henrike Roßbach, München/Berlin

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Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat eine zügige Einigung mit der SPD über die von der Union verlangte Senkung der Stromsteuer angekündigt. Man werde über das Thema im Koalitionsausschuss am Dienstag noch einmal sprechen, sagte Merz am Montag nach einem Besuch im CSU-Parteivorstand in München. Er gehe aber davon aus, „dass das relativ kurz wird“. Am Wochenende seien die Zahlen noch einmal abgeglichen worden, sodass man nun zu einer Entscheidung kommen könne, die Stromsteuer für alle Unternehmen und auch für private Haushalte auf das europäische Minimum zu senken.

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