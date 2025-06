Mit der Entscheidung zur Stromsteuer haben sich CDU/CSU und SPD den ersten handfesten Koalitionskrach eingehandelt. Die Zahlen und Fakten bleiben in dem Konflikt allerdings oft auf der Strecke.

Von Claus Hulverscheidt, Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin

Friedrich Merz war viel unterwegs in letzter Zeit. Er flog zum G-7-Treffen nach Kanada, nahm am Nato-Gipfel in Den Haag teil und reiste von dort zur Konferenz der EU-Staats- und Regierungschefs nach Brüssel weiter. Am Donnerstagabend wurde er in der Heimat zurückerwartet, und man kann wohl sagen, dass dem Außenkanzler eine harte Landung in der Innenpolitik bevorstand: In seiner Abwesenheit nämlich hat sich in Berlin der erste größere Koalitionsstreit entwickelt.