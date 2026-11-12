In einer Sondersitzung der Unionsfraktion entlädt sich der Frust der Abgeordneten über den neuen Haushalt. Ärger verursacht vor allem, dass die Stromsteuer nicht gesenkt wird.

Die Abgeordneten der Union haben seit der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler schon manche Enttäuschung erlebt. Von Ankündigungen ist oft nicht viel übrig geblieben. An diesem Mittwoch war der Frust der leidgeprüften Parlamentarier aber besonders groß. Und diesmal wurde das auch vor den Türen des Fraktionssaals offensichtlich.