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Haushaltsdebatte„Es hat auch ordentlich geknallt“

Lesezeit: 3 Min.

Nach stundenlanger Verzögerung treten sie vor die Mikrofone: Matthias Miersch, (SPD, links), Thorsten Frei (CDU, Mitte) und Alexander Hoffmann (CSU, rechts).
Nach stundenlanger Verzögerung treten sie vor die Mikrofone: Matthias Miersch, (SPD, links), Thorsten Frei (CDU, Mitte) und Alexander Hoffmann (CSU, rechts).
Foto: Carsten Koall/dpa

In einer Sondersitzung der Unionsfraktion entlädt sich der Frust der Abgeordneten über den neuen Haushalt.  Ärger verursacht vor allem, dass die Stromsteuer nicht gesenkt wird.

Von Robert Roßmann, Berlin

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Die Abgeordneten der Union haben seit der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler schon manche Enttäuschung erlebt. Von Ankündigungen ist oft nicht viel übrig geblieben. An diesem Mittwoch war der Frust der leidgeprüften Parlamentarier aber besonders groß. Und diesmal wurde das auch vor den Türen des Fraktionssaals offensichtlich.

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